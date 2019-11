Dia mais fresco e com pouca chuva

Céu geralmente muito nublado, aguaceiros em geral fracos, em especial na vertente Norte da ilha da Madeira, e vento fraco a moderado (até 25 km/h) de Nordeste, sendo moderado a forte até 45 km/h nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste desta ilha são as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje, um dia em que as temperaturas descem ligeiramente em quase todas as localidades. No Funchal, conte com períodos de céu muito nublado e vento fraco. A temperatura máxima será de 23ºC, 21ºC no Porto Santo. As mínimas serão de 18ºC e 17ºC, respectivamente.

Lugar de Baixo e Câmara de Lobos estão um pouco mais quentes, com máxima de 24ºC e mínimas de 18ºC e 19ºC, pela mesma ordem. Machico e santa Cruz não terão mais de 21ºC na parte mais quente do dia e o Caniçal 20ºC. Todos com mínima de 18ºC.

Ponta do Pargo e Porto Moniz chegam aos 22ºC de máxima, no primeiro caso com 16ºC de mínima, no segundo 18ºC. Neste mapa, ficam a faltar São Vicente, geralmente com maior amplitude térmica, hoje com valores entre os 16ºC e os 21ºC; e Santana, entre os 16ºC também e os 20ºC.

No mar, a temperatura está nos 22ºC, na costa Norte com ondas de Nordeste com 2 a 3 metros; na costa Sul com ondas de Sul com 1 a 1,5 metros.