Dia do Professor assinalado amanhã em São Vicente

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) comemora amanhã, 5 de Outubro, em São Vicente, o Dia do Professor.

Do programa fazem parte uma visita às grutas de São Vicente, um almoço-convívio e uma passagem pela Rota da Cal.

Instituído pela UNESCO em 1994, como forma de “consciencializar as sociedades e os poderes políticos para o papel fundamental que os professores desempenham nos processos de desenvolvimento humano”, o Dia do Professor assume particular importância nos dias de hoje, altura em que é urgente dar um novo rosto ao futuro, salienta o SPM, considerando que o professor tem um papel importante “para uma sociedade que no futuro se pretende mais justa e humanista”.