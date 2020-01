Dia cinzento

Hoje pode deixar o guarda-chuva em casa, as previsões apontam apenas para períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas, e vento fraco a moderado, podendo soprar até 30 km/h, do quadrante Sul, sendo semelhante no Funchal, mas com o vento não chegar aos 15 km/h. Hoje a temperatura máxima será de 20ºC, anima de 15ºC, isto para o Funchal. No Porto Santo os valores de referência são 19ºC e 13ºC, respectivamente.

Se mora em outras localidades ou vai passear, fique a saber que em Câmara de Lobos hoje são esperados 21ºC de máxima, segundo as informações divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e 16ºC de mínima. O Lugar de Baixo está com um grau a menos em cada extremo. Caniçal e Santa Cruz não vão além dos 1ºC, descem aos 15ºC. Em Machico a mínima será de 14ºC, a máxima de 20ºC. No Porto Moniz a máxima será também de 20ºC, a mínima de 16ºC. Pior estão a Ponta do Pargo e Santana, com 13ºC - 18ºC; e São Vicente, que apesar de apresentar 19ºC de máxima, vai descer aos 11ºC.

No mar, a temperatura da água mantém-se nos 19ºC, hoje na costa Norte com ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros; na costa Sul com ondas de Sudoeste com 1 metro de altura.