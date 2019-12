Dezenas aproveitam a soalheira primeira oitava para ida a banhos no Funchal

Dezenas de pessoas aproveitam a soalheira primeira oitava para uma ida a banhos no Funchal. Com o dia a fazer lembrar o Verão, tendo a temperatura máxima no Funchal ultrapassado os 26 graus e a água do mar a rondar os 21ºC, a Praia Formosa é ponto de paragem nesta quinta-feira, 26 de Dezembro, para várias pessoas que aproveitam o dia para ir a banhos.

Entre as largas dezenas que aproveitam o sol para espraiar, os mais afoitos (algumas dezenas) aproveitaram para um mergulho.