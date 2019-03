Desabou parte do tecto do Centro de Saúde do Jardim do Mar

Parte do tecto do Centro de Saúde do Jardim do Mar desabou ontem, terça-feira, numa sala que entretanto já foi encerrada, na qual resultaram repercussões apenas na estrutura física.

“Este problema já tinha sido identificado e inclusive já constava de num plano de intervenção por parte da SREI (Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas), com obras já programadas para o mês de Abril”, informou o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Face ao sucedido, esta quarta-feira “foram tomadas as medidas de segurança e o Centro de Saúde do Jardim do Mar foi encerrado”. Em virtude desta situação, o SESARAM informa à população inscrita que as consultas médicas transitam para o Centro de Saúde do Estreito da Calheta.

“Mais informa que os utentes do Centro de Saúde do Jardim do Mar podem optar por realizar os tratamentos de enfermagem no Centro de Saúde da freguesia vizinha, no Paul do Mar, e/ou no Centro de Saúde do Estreito da Calheta”, acrescenta o SESARAM.