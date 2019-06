Deputados nacionais saborearam o ‘Rum da Madeira’

Os deputados da Assembleia da República tiveram ontem a oportunidade de saborear o Rum da Madeira, numa iniciativa que teve lugar após a sessão plenária de terça-feira e que partiu dos parlamentares eleitos pelo PSD-M. A iniciativa, a que se associou o secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, serviu para dar a conhecer mais um produto derivado da cana-de-açúcar da Região e que vem ganhando projecção a nível nacional e internacional.

“Todo o sector do Rum está de parabéns. Desde o agricultor às empresas que comercializam este nosso produto”, declarou o governante madeirense na visita que fez à mostra de produtos derivados de cana-de-açúcar no edifício antigo da Assembleia da República.

Na intervenção, o secretário de Agricultura e Pescas, que estava acompanhado do director regional de Agricultura Paulo Santos, realçou o trabalho realizado pelo Governo Regional. Lembrou que há cerca de 4 anos “o escoamento da cana-de-açúcar era uma preocupação” mas que hoje a situação está “ultrapassada”. Por outro lado, destacou o empenho dos deputados madeirenses na defesa dos produtos da Região. “Certamente que a história relembrará todo o trabalho que foi feito nesta casa, muitas vezes com insistência, na defesa dos nossos produtos e dos agricultores, onde o rum é um exemplo claro disso. Só podemos crescer sem entraves”, acrescentou Humberto Vasconcelos, que recordou o trabalho feito pelos deputados madeirenses em prol do mel-de-cana e que culminou na redução do IVA daquele produto.

Uma nota da Secretaria da Agricultura revela que em 2018 foram processados 10.750.699 quilos de cana-de-açúcar pelos engenhos da Região, produção que deverá manter-se num nível semelhante este ano. Quanto ao Rum, em 2018 foram engarrafados 518.062 litros, a que corresponde um valor de 2.527.317 euros.