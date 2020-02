Deputados do PSD-M votam contra o Orçamento do Estado

Está decidido. Os três deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República vão votar contra o Orçamento do Estado para 2020, na votação final global, no final da manhã desta quinta-feira.

Segundo o DIÁRIO apurou Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves, já receberam orientações da estrutura regional do partido para não viabilizarem o documento, depois de se terem abstido na votação na generalidade. A atitude valeu a cada parlamentar um processo disciplinar interposto pela direcção nacional do partido.

A possibilidade dos três deputados se absterem esteve em cima da mesa, mas tal não vai acontecer, apesar de o OE integrar muitas das medidas propostas pelo PSD-M.

Uma delas foi a alteração do modelo de subsídio de mobilidade, aprovada ontem de forma unânime, depois de o PS ter votado contra numa primeira abordagem.