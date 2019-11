Decorrem até sexta-feira inscrições para Erasmus + ‘Creating the Social Entrepreneurs of Future Europe’

A Câmara Municipal do Funchal informa que estão abertas, até à próxima sexta-feira, 8 de Novembro, as inscrições para o curso de formação ‘Creating the Social Entrepreneurs of Future Europe’, que decorre na Dinamarca, de 30 de Novembro a 7 de Dezembro.

Um projecto ao abrigo do programa Erasmus + para jovens entre os 18 e os 35 anos, que visa implementar junto dos jovens trabalhadores o conceito de empreendedorismo social, formando líderes e jovens trabalhadores capazes de compreender o conceito de empreendedorismo e inovação social, colocando-os em prática como instrumentos para resolver questões sociais importantes, e que não seriam efectivamente resolvidas através de outros métodos convencionais conhecidos.

O curso de formação procura também oferecer possibilidades para combater o desemprego juvenil, que é um dos maiores problemas da atual geração de jovens Europeus. O programa e a informação detalhada pode ser consultado aqui.

A autarquia associa-se assim a esta oportunidade de poder levar jovens funchalenses a participar deste intercâmbio, promovendo a troca de experiências com outras línguas e culturas, e comunica que, os interessados devem remeter as suas inscrições para o seguinte endereço electrónico: [email protected].