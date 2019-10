D. Toedoro de Faria recorda o “estudante de Machico que um dia chegou ao Seminário”

D. Toedoro de Faria, bispo emérito do Funchal, recordou hoje no Vaticano, os primeiros anos de seminário de D. Tolentino Mendonça. “Desde o princípio, quando conheci aquele estudante de Machico que um dia chegou ao Seminário com um grupo de alunos, percebi que iria longe”, referiu ao DIÁRIO, não escondendo a felicidade pelo momento hoje vivido.

“Sempre acreditei que ele iria muito longe, mas não imaginava que em tão pouco tempo chegaria a cardeal. Os caminhos de Deus não são conhecidos por nós mas alegrou-nos com o que aconteceu”, referiu.