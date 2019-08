D. Nuno Brás leccionará ‘Introdução ao Cristianismo’ na Escola Teológica

A Escola Teológica da diocese do Funchal retoma a sua actividade, no ano de 2019-2020, com a Iniciação Bíblica e Teológica. O bispo do Funchal, D. Nuno Brás irá leccionar ‘Introdução ao Cristianismo’, no primeiro semestre (entre 11 de Outubro de 2019 e 7 de Fevereiro de 2020).

No mesmo período, o padre Toni Sousa, irá leccionar alternadamente ‘Propedêutica Bíblica’.

Já no 2.º semestre (entre 14 de Fevereiro de 2020 e 5 de Junho de 2020), o bispo irá leccionar ‘Revelação, Fundamento da Fé’ e o padre Víto Sousa Sacramento do Batismo, da vocação à missão.

As aulas decorrerão à sexta-feira, das 19 horas e 30 minutos às 21 horas, na Escola Teológica, pela entrada ‘Universidade Católica, Portuguesa’, no adro do Colégio, no Funchal.

O valor de 2013 da contribuição para o curso e seus materiais é de 45 por semestre, entregues antes de este começar, ou 80 euros pelos dois semestres, entregues até 30 de Setembro de.

O curso tem um número mínimo de 30 inscritos e um máximo de 60.

A inscrição implica a entrega da ficha de inscrição anexa preenchida e da dita contribuição (ou comprovativo de transferência bancária), no Secretariado Diocesano Educação Cristã ou o envio para endereço electrónico ([email protected]), da ficha de inscrição anexa preenchida e do comprovativo de transferência bancária da dita contribuição.

Os interessados poderão obter mais informações por correio electrónico ou telefone (966498825).