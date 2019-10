D. António Carrilho elogia as “muitas potencialidades” de D. Tolentino Mendonça

A poucos minutos do início da cerimónia do sexto consistório ordinário público do pontificado de Francisco, que vai atribuir 13 barretes cardinalíssimos, um deles ao madeirense D. Tolentino Mendonça, o DIÁRIO ouviu alguns testemunhos de pessoas que se deslocaram ao vaticano para assistir a um dos momentos históricos para a diocese do Funchal.

D. António carrilho, bispo emérito do Funchal, considera que D. Tolentino é um padre com “muitas potencialidades”. Considera que é uma “honra e uma alegria” para a diocese do Funchal, sobretudo por sentir que é uma diocese que “não se fecha e dá um contributo não apenas ao país, mas à igreja universal, numa área fundamental que é hoje este diálogo de cultura e vida”.