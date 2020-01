Curso ‘Caminho do Artista’ é proposta do roteiro desta terça-feira

Se não sabe o que fazer esta tarde, sugerimos o Curso ‘Caminho do Artista’ esta tarde, às 18h30, no Atelier Ser Criativo, na Rua do Esmeraldo, 41, Funchal. Trata-se de uma actividade que tem por objectivo estimular a energia criativa e destina-se a quem acha que tem a sua criatividade bloqueada. Se gostaria de fazer algo, mas acha que já é tarde demais, ou se considera que os sonhos são apenas sonhos e a vida real é diferente, esta iniciativa poderá ajudar a redescobrir a energia necessária para arriscar.

Este curso desafia a ultrapassar dúvidas, mudar crenças, desenterrar sonhos guardados e quebrar medos e negatividade.

O curso funciona através de sessões semanais em grupo, todas as terças-feiras das 18h30 às 20h30. Serão utlizadas técnicas de arte-terapia, coaching, PNL entre outras.

As inscrições são feitas mediante mensagem privada na página de Facebook do Atelier Ser Criativo ou por e-mail: [email protected]