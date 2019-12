Crianças da ala pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça recebem duas Playstation 4 e duas TV

Foram entregues, esta sexta-feira, dia 13 de Dezembro, duas PlayStation 4 (com comandos e jogos) e ainda duas TV LCD às crianças da ala pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Esta ‘prenda de Natal’ antecipada é fruto da iniciativa solidária do empresário Paulo Freitas, que juntamente com um grupo de amigos procurou minimizar a falta de actividades lúdicas para as crianças internadas no Hospital do Funchal, respondendo ao apelo de uma enfermeira do Serviço de Pediatria.

A ideia surgiu a partir de uma experiência posta em prática pelo seu filho mais velho, no Verão. António, de 9 anos, conseguiu juntar os amigos e família para ajudá-lo na compra da sua PlayStation, através da venda de vasos de cactos decorados. Um exemplo para os amigos da sua idade, mas também para os mais crescidos. Afinal, como diz o pai, “quando há boa vontade é fácil ajudar”.

Foi isso mesmo que aconteceu. Paulo e os amigos -- entre os quais Bruno Olim da FNAC Madeira e Rui Pinto e da RJP -- rapidamente conseguiram atingir o objectivo inicial de adquirir uma PlayStation 4. Entretanto, a FNAC ofereceu as duas TV para que as crianças pudessem jogar e os colaboradores da Empresa de Cervejas da Madeira (outra das entidades parceiras desta iniciativa) juntaram-se e reuniram uma quantia de cerca de 350 euros, o que permitiu duplicar o objectivo.

O resultado permitiu entregar, hoje, duas PlayStation 4, mais comandos e jogos e ainda duas TV LCD na ala pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Um dos objectivos de Paulo Freitas era que esta iniciativa servisse de “chamada de atenção” para as necessidades destas crianças. Com efeito, a acção solidária chamou a atenção do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que fez questão de estar presente na ocasião e deixar um “agradecimento sincero a estas quatro entidades -- FNAC Madeira, PVF, RJP e Empresa de Cervejas da Madeira -- que se juntaram a partir do pedido feito por um colaborador do SESARAM, neste caso uma enfermeira aqui do Serviço de Pediatria, e que desencadeou depois toda esta oferta (...) que tornou o Natal de 2019 mais feliz para as crianças que nós temos, infelizmente, no Serviço de Pediatria passando por momentos menos bons”.

“Naturalmente que estas ofertas vêm depois humanizar as relações que o Serviço de Pediatria procura estabelecer entre os profissionais e os utentes de menor idade, que por vezes têm necessidade de permanecer algum tempo no hospital”, enalteceu Pedro Ramos.

O Serviço de Pediatria e Cirurgia Pediátrica regista uma média de mil internamentos por ano no Hospital do Funchal. Além disso, são efectuados cerca de um milhar de tratamentos na área da Oncologia Pediátrica.