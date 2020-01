Costa elogiou Cafôfo e diz que vai cumprir todos os compromissos assumidos com a Madeira

No tradicional jantar de Ano Novo do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), que decorreu ontem à noite na Assembleia da República, o primeiro-ministro António Costa saudou efusivamente, para além do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e da líder parlamentar, Ana Catarina Mendes, “o mais recente militante socialista”: Paulo Cafôfo.

O secretário-geral do partido referiu-se a Paulo Cafôfo como “alguém que em nome do PS travou uma batalha eleitoral de maior dificuldade, numas eleições onde o PS nunca ganhou desde o 25 de Abril, mas onde pela primeira vez ficou a poucos milímetros de vencer, ou seja, a poucos milímetros da vitória que terá nas próximas eleições regionais, na Madeira”.

“Queria na pessoa do Paulo Cafôfo, que eu julgo, entre todos os presentes, ser o mais recente militante do PS, reafirmar que o PS não tem nenhum agrura com a Madeira. O PS é um partido de democratas e por isso honraremos, nesta Legislatura, todos os compromissos, que através de ti assumimos com a Madeira”, isto em matérias como “o novo Hospital do Funchal”, o “subsídio social de mobilidade” ou a “reprogramação dos juros da dívida”, com o primeiro-ministro a vincar que o PS vai “honrar todos os compromissos”, porque os socialistas são “gente honrada”.