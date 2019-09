Corte de árvores e obras motivam alterações ao trânsito no Largo do Socorro e Rua da Carreira

Através de um comunicado de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que, devido à limpeza e corte de árvores, será necessário interromper o trânsito automóvel, bem como proibir todo o estacionamento no Largo do Socorro, na freguesia de Santa Maria Maior, no troço entre a Rua Aspirante Mota Freitas e o Largo da Forca, nos dias 24 e 25 de Setembro, terça e quarta-feira, entre as 9 e a 17 horas.

A autarquia sugere como alternativa a utilização da Rua Aspirante Mota Freitas, no troço a Sul da Rua Bela de São Tiago, que para o efeito funcionará no sentido inverso (sul/norte), tomando todas as precauções.

Informa-se igualmente que, devido à realização de uma obra, será igualmente necessário interromper o trânsito automóvel na Rua da Carreira, freguesia de São Pedro, no troço compreendido entre o Largo da Igrejinha e a Rua de São Francisco, nos dias 24, 25 e 27 de Setembro, entre as 8 e as 20 horas.

A autarquia funchalenses revela que o acesso aos parques existentes na Rua de São Francisco deverá ser efectuado através da Rua Ivens.

“Ambas as interrupções serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública”, conclui o mesmo comunicado.