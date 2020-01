Conheça os vencedores da 8.ª edição do Concurso de Vitrinismo

Esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, foram apresentados os vencedores da 8.ª edição do Concurso de Vitrinismo, promovida no âmbito das festividades de Natal de 2019 e inserida no Programa de Revitalização do Comércio do Funchal.

O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, começou por congratular todos os envolvidos no concurso, participantes e vencedores, e sublinhou “que esta é uma iniciativa que tem vindo a crescer, em número de participações, que atingiu os 35 concorrentes, e em abrangência, tendo esta edição, pela primeira vez, se alargado a todo o concelho do Funchal”.

“Este concurso com as suas múltiplas valências e criatividade consegue envolver toda a cidade. Promove a sustentabilidade ambiental, um dos critérios preferenciais do júri na decoração das vitrines, a dinamização do comércio ao gerar atratividade às lojas da cidade e estimular as vendas e o envolvimento e a participação cívica, uma vez que todos os funchalenses puderam participar através do seu voto, expressando a sua preferência”, explicou o autarca.

Os grandes vencedores desta edição foram a Sofy’s, em primeiro lugar, com um prémio no valor de 700 euros, a Catita Kids, em segundo lugar, com um prémio de 500 euros, o Restaurante Tipografia, em terceiro lugar, com um prémio de 300 euros, a Farmácia Dois Amigos, em quarto lugar, com o prémio de 200 euros, e em quinto lugar, a Sous com o prémio de 100 euros.

O presidente da ACIF, Jorge Veiga França, também esteve presente na iniciativa.