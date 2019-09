Conheça os novos mini-autocarros eléctricos da Horários do Funchal

A Horários do Funchal, com o suporte do parceiro Agência Regional da Energia e Ambiente da Madeira (AREAM) testará a utilização de painéis solares no tejadilho de autocarros.

Esta quinta-feira será assim efectuada a instalação, a primeira no país, de Células Solares CIGS (Cobre-Índio-Gálio-Selênio) em dois autocarros afectos ao serviço urbano, que chegaram esta tarde ao Funchal, a bordo do Armas, conforme descreve a página ‘Frota Madeira’.

A energia recolhida irá alimentar os equipamentos eléctricos e carregar as baterias dos respectivos autocarros, retirando assim a sobrecarga do motor induzida pelos alternadores para a produção de energia eléctrica, para esses mesmos fins, e consequentemente permitirá uma redução do consumo de combustível.