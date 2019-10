Conheça as propostas do roteiro deste sábado

Começa sábado a temporada de concertos de música ao vivo no Qasbah, no Lido, com um concerto pela banda Akoustic Junkies, de Duarte Ferreira (voz), Hugo Vieira (guitarra acústica), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e eléctrica). O espectáculo acontece partir das 23 horas.

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas realiza mais um concerto de música de câmara integrado na temporada 2019/2020 da Orquestra Clássica da Madeira, este com MadBrass7 & Percussão. Às 18 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira. Os bilhetes estão à venda no local.

‘Funchal a pé, ao pé da pele’ é o título dado a uma das iniciativas integradas na exposição ‘Ilhéstico’, promovida pela Porta33, um percurso guiado por Catarina Claro para o público em geral, a partir dos sete anos. A participação custa 5 euros por pessoa, 3 euros se foram duas ou mais. As crianças até aos 12 anos não pagam. Inscrições pelo email [email protected] ou pelo número 916165720. O passeio decorre entre as 10 e as 13 horas, com partida da Porta33, na Rua do Quebra Costas.

O ‘Arraial Pride 2019’ tem início às 16 horas na Praça do Município. Esta iniciativa inclui a actuação de vários artistas, entre as 19 e as 20 horas, e ainda uma after-party oficial no novo bar Gpoint, no Funchal.

A 6.ª edição do Festival de Teatro de Machico continua sábado com o Teatro Coelima e a sua produção ‘A Repartição’, de Pedro Chagas Freitas, para ver no Fórum Machico às 21 horas. Trata-se de uma sátira em torno de um homem que é chamado para uma inspecção nas finanças. No domingo pode ver ainda no mesmo local, às 18 horas, ‘Estaleiro, obras em curso para um amanhã qualquer’, uma produção do Contigo Teatro.

‘Verão’, um filme baseado em acontecimentos reais sobre a vida do músico de rock Viktor Tsoi, é a proposta deste sábado do Screenings Funchal. Para ver às 21h30 numa das salas de cinema do Fórum Madeira, numa exibição única. Do realizador Kirill Serebrennikov.

O Convento de São Bernardino, em Câmara de Lobos, foi o sítio escolhido para a realização do VI Sarau Anual de Poesia Madeirense, que este ano com o tema da Ecologia. Tem início pelas 18h30. Antes, pelas 17h30 é promovida uma visita guiada ao espaço, de participação livre.

Há música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia, na Avenida do Mar, no Funchal. Zoya Turner actua entre as 19 horas e as 21 horas, com uma selecção de standards do jazz.

Os cantores e irmãos Sandra & Ricardo sobem ao palco para continuar a celebrar os 25 anos de carreira em conjunto. A partir das 20 horas actuam na frente-mar da Ribeira Brava, num espectáculo que conta com a colaboração de vários grupos deste concelho. O espectáculo ‘JuntosSomos+’ é de participação livre.

A Banda Recreio Camponês dá um concerto no Centro Cultural John Dos Passos. Este concerto está integrado num ciclo que a formação câmara-lobense está a promover em alguns palcos da Região. A partir das 18 horas.

O Mini Eco Bar continua as propostas de fim-de-semana com a rubrica ‘Funchal by Night’, um percurso musical orientado pelas mãos e pelo gosto de Di Souza. A partir da meia-noite, na Rua da Alfândega.

O Babel Diskool, no Caniço apresenta uma programação especial com actuações dos DJ convidados Sara Santini, Nelson Caires, Amëriko Nunez e Paulo Camacho, também conhecido como DJ Bz. A noite de dança arranca às 23 horas.

Há noite de Noite de Fado Vadio também no Snack Bar Santa Luzia, mais um evento criado pela AFM - Associação de Fado da Madeira. Com Rui Fernandes, Maria Ferreira e Jonny Miguel. Às 20h30. Antes, há karaoke.

O Mentha Beach Club convidou o DJ Oxy para animar o pôr-do-sol na Madalena do Mar. A entrada é gratuita.