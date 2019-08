Conheça as propostas do ‘Roteiro’ desta sexta-feira, dia 30 de Agosto

António Zambujo no Meo Sons do Mar

António Zambujo sobe ao palco montado no Parque de Santa Catarina com Ana Moura, a propósito do Meo Sons do Mar. O concerto tem início marcado para as 20h30.

‘Sunset Terrace’ no Castanheiro Boutique Hotel

Realiza-se um ‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

‘Sushi no cais’ no The Cliff Bay

O The Cliff Bay recebe, às 19 horas, ‘Sushi no cais’, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

BBC com Furious Fletch

No Barreirinha Bar Café (BBC), em pleno Largo do Socorro, há DJ set com Furious Fletch, a partir das 18h30. Espera-nos o funk e o jazz deste selector britânico com coração madeirense.

SantaCurtas na Casa da Cultura de Santa Cruz

A Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo promove a última sessão da 5.ª edição festival de cinema SantaCurtas. Com entrada livre, poderá assistir, a partir das 21h30, às seguintes obras cinematográficas: ‘O Homem de Trás-os-Montes’, ‘Tragédia’, ‘Ode’, ‘Beset Wiithin’ e ‘Fiddler’.

‘Cinema no Jardim’ de Santa Luzia

Realiza-se a segunda sessão do ‘Cinema no Jardim’ de Santa Luzia. A entrada é gratuita numa sessão a começar pelas 21 horas. A película em exibição será ‘Ruth’, que relata a história de Eusébio da Silva Ferreira.

‘Dr. Why Madeira’ no Mexicano

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Rúben Aguiar na Ponta Delgada

Hoje há para ver o concerto de Rúben Aguiar no Arraial do Bom Jesus, na Ponta Delgada. A animação prolonga-se noite dentro com a selecção sonora de DJ SIL e Pedro Pestana, nas piscinas da freguesia. Noutro palco estará Amériko Nunez.

Buddha Jr no Mini Eco Bar

Buddha Jr leva até à cabine do Mini Eco Bar, na Rua da Alfândega, os seus ritmos electrónicos, assinalando o arranque da programação do microclub para este mês de Setembro. ‘Alfândega Cool Street’ é a temática escolhida.

Orlando Santos no Maktub

Acontece o último concerto do músico e compositor Orlando Santos depois de um mês em residência artística. Poderá despedir-se do cabo-verdiano no Maktub, num concerto a iniciar-se por volta das 19h30.

Festa do Vinho

Prossegue a Festa do Vinho com particular relevância para o ‘Wine & Filme Weekend’ na Quinta Magnólia. A partir das 19 horas haverá provas de vinhos e projecção de um filme.

‘Ladies Fever’ no Copacabana

Realiza-se a ‘Ladies Fever’ no Copacabana com o DJ Luís Gonçalves. As entradas são gratuitas com oferta de três bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden há selecção musical de Jay Camara.

Sandra & Ricardo em Câmara de Lobos

Hoje há ‘Concerto de Verão’ com a dupla Sandra & Ricardo e a Banda Municipal de Câmara de Lobos, a partir das 21 horas. Roni de Melo também vai actuar.

Primeiro ‘sitcom’ madeirense gravado ao vivo

Estreia o primeiro ‘sitcom’ madeirense gravado ao vivo em pleno Fórum Machico, com os 4Litro (20 horas).

Concerto dos D’Repente no Museu Henrique e Francisco Franco

Realiza-se o concerto dos D’Repente no Museu Henrique e Francisco Franco pelas 19 horas.