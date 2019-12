Conheça as actividades dinamizadas pela Câmara Municipal do Funchal até 3 de Janeiro

A Câmara Municipal do Funchal organiza, a partir deste sábado, 28 de Dezembro, e durante a próxima semana, até 3 de Janeiro, um conjunto de eventos culturais, formativos e de cariz social, para os quais convida toda a população.

Tome nota:

Sábado, dia 28 de Dezembro

•Aldeia Natal - Praça do Município

11h – 13h – Pinturas Faciais

15h – 17h – Modelagem de Balões

17h – 19h – Jogos Recreativos

•21h00 – Concerto de Natal do Coro de Câmara da Madeira com Ninfas do Atlântico noTeatro Municipal Baltazar Dias

•Exposição ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’ no Teatro Municipal Baltazar Dias

Domingo, dia 29

•Aldeia Natal - Praça do Município

11h – 13h – Pinturas Faciais

15h – 17h –Jogos de Mesa

17h – 19h – Jogos Recreativos

•Exposição Mesas de Natal com Bordado Madeira – Teatro Municipal Baltazar Dias

Segunda-feira, dia 30

•Aldeia Natal - Praça do Município

10h – 11h – Conto ‘Não te Esqueças de mim, Pai Natal’

11h – 12h30 – Anita e a Noite de Natal

14h-15h30 – Natal Mágico na Praça

15h30 – 16h – Natal Criativo

16h – 19h – Pinturas Faciais & Puzzles, Legos e Bolas de Sabão

17h – 19h – Jogos Recreativos

18h00 – Concerto ‘Com Música para o Ano Novo’, no Teatro Municipal Baltazar Dias

Terça-feira, dia 31

•Aldeia Natal - Praça do Município

11h – 13h – Pinturas Faciais

15h – 17h – Modelagem de Balões

17h – 19h – Jogos Recreativos

Quarta-feira, dia 1 de janeiro

• Aldeia Natal - Praça do Município

11h – 13h – Pinturas Faciais

15h – 17h – Jogos de Mesa

17h – 19h – Jogos Recreativos

•18h00 – Concerto de Ano Novo – Teatro Municipal Baltazar Dias

•21h30 – Concerto de Ano Novo – Teatro Municipal Baltazar Dias

Quinta-feira, dia 2 de Janeiro

•Aldeia Natal - Praça do Município

10h – 11h – Conto ‘Os Reis estão a chegar’

11h – 12h30 – Expressão Plástica

14h – 15h30 – ‘Um Conto’ por Graça Alves

16h – 19h – Pinturas Faciais, Puzzles, Legos e Bolas de Sabão

17h – 19h – Jogos Recreativos

Sexta-feira, dia 3 de Janeiro

•Aldeia Natal - Praça do Município

10h – 11h – Conto ‘Os Presentinhos de Janeiro’

14h – 15h30 – As Janeiras

16h – 19h – Pinturas Faciais & Jogos de Mesa

17h – 19h – Jogos Recreativos

•21h00 – Funchal: Shortcutz Amsterdam Internacional Audience Award no Teatro Municipal Baltazar Dias

•Exposição ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’ no Teatro Municipal Baltazar Dias