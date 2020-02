- A Comissão Regional do Partido Socialista-Madeira reúne-se a partir das 10h30, no Casino Park Hotel.

- A direcção Regional do PCP analisa a situação política da Madeira e define orientações. O encontro está marcado para as 15 horas no Centro de Trabalho situado na Rua João de Deus, n.12, Funchal

- A Casa do Povo do Caniço realiza às 17 horas, uma Palestra sobre ‘O mar na história do Caniço’.

- Às 18 horas, o Quinteto de Sopros ‘Atlântida’, composto por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira realiza um concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

- A Igreja dos Prazeres acolhe, às 19h30, a inauguração da exposição de Toni de Jesus, denominada ‘Projecto Vaso de Altar’.

- A Câmara Municipal do Funchal organiza às 21 horas, o Espectáculo ‘Rock & Bzzzz’, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

- O Funchal Noivos e Festas prossegue no Pestana Fórum Casino, no Funchal. Os desfiles de mora iniciam-se às 17 horas com o desfile colectivo de alguns criadores e terminam com a performance criativa de Tiago Gonçalves, às 21h40. Pelo meio há os desfiles da Noir Noivas, às 21h05, e da Núpcias by Michelle Noivas, às 21h20.