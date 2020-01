Conheça a agenda desta sexta-feira, 17 de Janeiro

- O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, às 9 horas, na Abertura Oficial do I Encontro Regional Educação para a Cidadania Global, que terá lugar no Museu de Imprensa da Madeira.

- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reúne-se, às 9 horas, com a ACIF para auscultar esta entidade sobre o Orçamento da Região para 2020.

- O presidente da Câmara Municipal do Funchal inaugura, às 10 horas, na EB1/PE Visconde Cacongo (Estrada Visconde Cacongo, 31) a cobertura do respectivo campo de jogos.

- O Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira reúne-se em Plenário pelas 10h30, na reitoria da Universidade da Madeira, ao Colégio dos Jesuítas. Da ordem de trabalhos constam a aprovação da proposta de ata da reunião do Plenário de 19/12/2019 - Ata n.º 11; a análise e discussão do Artigo 63.º da Proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2020, sobre as alterações ao Decreto Legislativo Regional n.º 2/2016/M, de 15 de Janeiro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º 20/2018/M, de 2 de Novembro, e 9/2019/M, de 13 de Agosto, assim como a análise, discussão e aprovação de Parecer ao PIDDAR 2020.

- 41 escolas recebem às 11 horas, na Piscina de Machico, os certificados de qualidade FPNCQ19 pela participação, no ano lectivo transacto, no Projecto ‘Natação 1.º Ciclo do Ensino Básico’. A iniciativa contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

- O Campus Universitário da Penteada acolhe, às 11 horas, a cerimónia do hastear da Bandeira Verde do Politécnico da Universidade da Madeira (UMa). A cerimónia contará com as intervenções do Presidente da Associação Académica, Carlos Abreu; do Director Regional de Ordenamento do Território e Ambiente, Manuel Ara Oliveira; da Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo; e do Reitor da UMa, José Carmo.

- O secretário regional de Saúde e Proteção Civil visita, às 12 horas, as obras do Centro de Saúde da Calheta. Pedro Ramos quer ver in loco como estão os trabalhos de recuperação daquele edifício.

- A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural lança, às 12 horas, o ‘Manual de Produção de Rebentos e Plantas Jovens’, com coordenação de Ana Ghira e coautoria de Natália Silva, ambas técnicas da Direção Regional de Agricultura. O evento decorrerá no Auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

- O CD Nacional assina, às 12h30, um protocolo com a Universidade da Madeira, no âmbito do projecto de construção do Pavilhão Gimnodesportivo do CD Nacional, onde as duas entidades irão trabalhar em parceria. O encontro está marcado para a Reitoria da UMa, no Funchal.

- O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza, às 14h30, uma iniciativa política junto ao Largo do Phelps, no cimo da Rua Fernão de Ornelas.

- O PCP visita, às 15h30, o Bairro da Nogueira, na Camacha. Nesta iniciativa política, o deputado Ricardo Lume pretende abordar as opções inscritas no Orçamento da Região para 2020 para o sector da Habitação.

- Às 16 horas, Miguel Albuquerque visita a escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Galeão, em São Roque, onde irá presidir à cerimónia de entrega de kits de informática e de ciências experimentais (um de cada) às 65 escolas públicas do primeiro ciclo da RAM.

- A votação para as Comissões Políticas de Freguesia do PSD decorre em todas as sedes do Partido, entre as 18h e as 20 horas. Os resultados deste acto eleitoral serão divulgados pelo PSD/Madeira às 20h30, através de comunicado.