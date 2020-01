Conheça a agenda desta quarta-feira, 22 de Janeiro

- Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz assinalam 88 anos. A cerimónia de aniversário contra com várias iniciativas. O destaque vai para a Eucaristia Solene de Acção de Graças, presidida pelo Reverendíssimo Cónego Rafael Carvalho, às 9 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz. Logo depois, às 10h, será feita a Guarda de Honra e deposição de flores em homenagem aos Bombeiros falecidos, seguido das locuções às 11h, no Edifício dos Bombeiros Sapadores.

- A Escola Secundária Jaime Moniz realiza, às 10 horas, uma conferência sobre ‘Prevenir comportamentos de risco: a legalização da droga’. O objectivo é sensibilizar os alunos dos cursos CEF para os comportamentos de risco resultantes do consumo de substâncias psicoativas. Nelson Carvalho, Director da UCAD, será o orador convidado.

- O secretário regional de Economia, Rui Barreto, visita às 11 horas, os novos pavilhões do Parque Empresarial de Câmara de Lobos, na Estrada da Ribeira Garcia. As declarações serão prestadas depois da vidita, por volta das 11h30.

- A MultiOpticas realiza a sua primeira acção de responsabilidade social deste ano 2020, na Escola da Ladeira, no Funchal. O encontro está marcado para as 14h30 e assinala também o início da parceria com Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, que é a nova embaixadora da MultiOpticas. Neste encontro serão realizados rastreios visuais a todos os alunos da escola.

- A Igreja do Colégio acolhe, às 18 horas, o Sermão da Sexagésima¸ proferido pelo padre jesuíta, Carlos Azevedo Mendes. A iniciativa realiza-se em parceria com a Académica Madeira e com o Conselho de Cultura da Universidade da Madeira para assinalar o desfecho da exposição temporária ‘O Colégio dos Jesuítas do Funchal. 450 anos’ patente no Museu de Arte Sacra do Funchal.

- O auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas recebe, às 18 horas, a conferência intitulada ‘History of Tourists and Tourism in Madeira’, proferida em língua inglesa por Donald Silva, Professor Emérito da Universidade de New Hampshire. Visitante assíduo da Região desde 1980, esta é a 25.ª conferência que o ilustre orador apresenta. O evento é de entrada livre.

- Os alunos de Gestão do 2.º ano do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) criaram um evento de marketing - ‘Think Marketing’ e apresentam-no às 18h30, no auditório do ISAL. Nesta primeira edição, o evento tem como júris Carlos Lopes CEO da Startup Madeira, Diogo Goes, responsável de Marketing do Grand Café Penha d’Águia, e Eduardo Leite, Empreendedor e Gestor de empresas e projetos H2020 e PT2020 e docente do ensino superior. Serão apresentadas 8 ideias criativas para lançamento de novos produtos ou serviços.