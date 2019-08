Confraria Enogastronómica da Madeira representada em França

A Confraria Enogastronómica da Madeira deu conta da sua presença no “Grande Capítulo da Confraria La Dive Bouteille de Gaillac”, em França, que se realizou entre a passada sexta-feira e domingo na cidade de Gaillac, no departamento do Tarn na região de Occitanie. O evento contou com a presença de 19 confrarias, 18 francesas e a representante madeirense, lemos na nota de divulgação.

Durante os três dias de actividade realizaram-se concursos, amostras e provas de vinhos e de outros produtos regionais, para além da vertente de animação, com concertos. Durante o evento, a Confraria Enogastronómica da Madeira entronizou vários novos membros.