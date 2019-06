Confraria Enogastronómica com quatro viagens guiadas pelos sentidos

A Confraria Enogastronómica da Madeira, criada com fins socio-culturais, para defender e preservar a cultura e as tradições gastronómicas da Região continua na sua viagem de descoberta com quatro novos capítulos nos próximos quinze dias. O roteiro guiado pelos sentidos começa no sábado.

Um grupo de representantes da confraria estará no sábado no IV Capítulo da Real Confraria do Vinho Verde Tinto, que se realiza no Museu do Vinho Alvarinho, em Monção. No mesmo dia um outro grupo estará no Capítulo da Ordine dell`Amarena e del Nebiolo, que acontece na localidade de Sizzano, em Piemonte, no Norte de Itália.

No dia 30 de Junho a paragem é em Jura, na região Francesa de Bourgogne-Franche-Comté, onde participará no Capítulo da Confrérie de l`Or Blanc des Salins-les-Bains que tem lugar na Comuna de Salins-les-Bains, uma oportunidade para conhecer as salinas que existem neste e local e que estão classificadas como Património da Humanidade e da Unesco desde 2009.

A viagem termina com a participação no dia 6 de Julho no X Capítulo da Confraria Gastronómica O Moliceiro, que terá lugar no Museu Municipal da Murtosa, no distrito de Aveiro.