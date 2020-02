Conforama abre nova loja na Madeira

A Conforama abre amanhã, 8 de Fevereiro, no Funchal, uma loja dedicada exclusivamente às cozinhas.

A nova loja-conceito, no Funchal abre às 15 horas com um pequeno serviço de catering para que os clientes da loja possam usufruir da melhor forma possível este novo espaço. Mais tarde, às 16h00, entra em ação Mauricio Faria, Chef no restaurante local ÁKUA, que realizará um showcooking.

O horário de funcionamento será das 10h às 19 horas, encerrando para almoço entre as 13h00 e as 14h00. O espaço conta com 130m2 de área comercial e terá 2 pessoas ao atendimento. Com este serviço totalmente personalizado, “estão reunidas todas as condições para satisfazer as necessidades de qualquer cliente”, refere a empresa.

Com a abertura desta nova loja-conceito, a Conforama conta agora com um total de 12 lojas em Portugal, duas delas na Ilha da Madeira e continua a expandir a sua rede de estabelecimentos com presença nos principais territórios da Península Ibérica.