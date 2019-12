Condições atmosféricas agravam-se no Aeroporto da Madeira

Agravam-se as condições atmosféricas junto ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, que na última hora registou vento acima dos 100 km/h. Mais complicada fica a operação aérea programada para esta segunda-feira, em que a rajada máxima atingiu os 102 km/h e o vento médio já soprou acima dos 50 km/h. Até às 11.30 haviam conseguido aterrar 4 aviões, um outro divergiu para as Canárias e não se realizou a dupla ligação inter-ilhas. A esta hora estão cinco aeronaves ‘às voltas’ na expectativa de encontrar condições para fazer a aproximação a Santa Cruz: três provenientes do Reino Unido, uma com origem em Lisboa e outra vinda de Ponta Delgada, Açores.