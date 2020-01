Concurso Miss e Mister Reciclável está de volta ao Centro de Reabilitação da Sagrada Família

O Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada da Família, pertencente às Irmãs hospitaleiras, celebra esta quarta-feira, 15 de janeiro, o ‘varrer dos armários’ com o tradicional concurso ‘Miss e Mister Reciclável’, através de um desfile de moda alusivo aos ‘Anos 80’. O evento está marcado para as 14h15, no salão polivalente do centro.

Para além dos grupos do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada da Família, participam utentes do Centro de Apoio à Deficiência Profunda, do Centro de Actividades Ocupacionais, do Centro de Inclusão Social da Madeira, do Centro de Dia da Penteada e da Casa de Saúde S. João de Deus.

A animação estará a cargo dos grupos de dança e teatro do Centro e do grupo ‘Reinventa’ da Associação Comunitária do Funchal.

Recorde-se que o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada da Família é uma IPSS que acolhe crianças e jovens e tem por missão a prestação de cuidados diferenciados e humanizados, em saúde mental da Infância e Adolescência, pedopsiquiatria, multideficiência e reabilitação psicopedagógica, de acordo com as melhores práticas, qualidade e eficiência, respeito pela individualidade e sensibilidade do utente, numa visão humanista e integral da pessoa.