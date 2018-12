Concurso de vitrinismo na Baixa do Funchal em votação no Facebook da Câmara

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), em parceria com a ACIF, tem em curso a 6ª edição do Concurso de Decoração de Vitrines e/ou Fachadas dos estabelecimentos comerciais do centro da cidade.

A grande novidade desta edição é a participação do público na escolha dos vencedores, através do Facebook oficial da Autarquia, sendo que as votações encontram-se oficialmente abertas aqui.

“A iniciativa, cuja edição inaugural decorreu no Natal de 2016, pretende contribuir para a dinamização do comércio local, concretizando uma medida prevista no Programa de Revitalização de Comércio do Funchal, que, ao longo dos últimos anos, tem tido um papel preponderante na regeneração da economia da cidade”, refere a autarquia.

O Concurso de Vitrinismo vai eleger, uma vez mais, as melhores decorações da Baixa, sendo atribuídos prémios aos três primeiros classificados, respectivamente 1000, 500 e 250 euros.

A avaliação será efectuada, desta vez, em parte por um júri (60%), que terá como critérios principais o impacto visual das criações, a criatividade e a utilização de material natural/ reciclável, e em parte pelo público em geral (40%).

A votação do público é feita via Facebook, com likes/ gostos nas montras favoritas, estando todas elas publicadas em álbum na página da Câmara Municipal do Funchal.

A votação decorre até dia 27 de Dezembro.