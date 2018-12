Concertos de Natal no MadeiraShopping entre 17 e 21 de Dezembro

O MadeiraShopping festeja esta quadra natalícia com quatro Concertos de Natal na próxima semana, sempre às 19h30 na Praça central do shopping.

Cada espectáculo terá a duração de uma hora e pretende oferecer aos clientes e visitantes do shopping momentos musicais alusivos ao Natal.

O primeiro concerto está marcado para o dia 17 de dezembro com os ‘MusicMad Choir’, um grupo composto por vinte elementos que cantam vários estilos, desde a música tradicional madeirense à música erudita, passando pelo gospel e pela música moderna. Neste concerto, irão surpreender os visitantes com temas alusivos ao Natal.

Dois dias depois, a 19 de Dezembro será a vez do quarteto ‘Divinus Ensemble’ proporcionarem uma viagem pelos temas mais emblemáticos dos musicais da Broadway, filmes e alguns clássicos bem conhecidos. Com piano, voz, trompete e violoncelo, este grupo apresenta uma sonoridade acústica e arranjos instrumentais que vão envolver os presentes num ambiente intimista.

Para o dia 20 é esperado o ‘Trio Cantabile’ com um repertório alargado, passando por vários géneros musicais. Será um concerto natalício ao som das melodias do piano, soprano e violino que compõem este grupo.

O ciclo de Concerto de Natal encerra no dia 21 com um projecto do pianista Sérgio Pão e da cantora Vânia Banganho, que serão acompanhados pelo baixista Miguel Marques e pelo percussionista Caio Oliveira. ‘Make a Christmas Statement’ será um concerto intimista e musical, com diversos géneros musicais à mistura, sempre com o Natal como inspiração.