Companhias cancelam 28 voos

A TAP acaba de cancelar mais voos na origem, o que acaba por cancelar também as partidas do Funchal, porque os aviões não chegam. Foram cancelas as partidas de Lisboa das 9h15 e das 10h50, estando também canceladas já as partidas do Aeroporto Internacional da Madeira desta companhia previstas para as 8h45, 10h05, 11h40 e 14h15.

Com estes voos, sobem para 14 as partidas canceladas anunciadas só até às 9 horas desta manhã, a que se juntam outras 14 chegadas. Os voos que não se vão realizar são os da TAP, mas também os da Tuifly e Condor Flugdienst. Não contempla o voo da Easyjet que divergiu nem a partida que ficou impossibilitada, mas que ainda não foi dada como cancelada no sítio da Ana Aeroportos.

A quinta-feira é um dos dias mais movimentados no Aeroporto da Madeira, acabando por afectar ainda mais passageiros.