Comemorações da Liga dos Combatentes motivam condicionamentos ao trânsito na Avenida do Mar

No próximo sábado, dia 9 de Novembro, será interrompida a circulação rodoviária na faixa sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no troço entre a Rotunda Sá Carneiro e a Praça da Autonomia, entre as 08 e as 12 horas.

A interrupção deve-se às comemorações do 101º Aniversário do Fim da Grande Guerra, 45º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e 98º Aniversário da Fundação da Liga dos Combatentes, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) num comunicado dirigido à imprensa.

A autarquia informa igualmente que, entre as 06 e as 12 horas, está proibido o estacionamento na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, nas docas afectas ao estacionamento tarifado e motociclos.

Como alternativa ao trânsito, no sentido (Poente/Nascente), deverá ser utilizada a Rotunda La Vie, Rua Dr. Brito Câmara, Via 25 Abril e Rua do Visconde do Anadia.

De referir ainda que as alterações rodoviárias serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública, sendo que será reposta a normal circulação rodoviária assim que terminarem as comemorações.