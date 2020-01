Comando Operacional da Madeira organiza seminário e relembra a aluvião de 20 de Fevereiro

O Comando Operacional da Madeira (COM) organiza a 13 de Março, um seminário sobre ‘As Forças Armadas no Apoio à Protecção Civil na Região Autónoma da Madeira’.

O encontro surge passados 10 anos sobre a aluvião de 20 de Fevereiro e insere-se nas comemorações oficiais do 27.º aniversário daquele estrutura do Estado-Maior General das Forças Armadas na Madeira.

O Seminário marcado para o auditório do Museu da Electricidade, no Funchal, será dividido em dois painéis e contará com a presença das mais altas entidades civis e militares da região, para além de alguns dos envolvidos na intempérie que tirou a vida a dezenas de pessoas e para a qual o Comando Operacional foi chamado a intervir, numa acção de protecção civil sem precedentes na história da ilha.

Este é o primeiro aniversário comemorado sob o comando de um oficial que não é o Comandante da Zona Militar da Madeira, uma vez que em Outubro de 2019 e seguindo as directrizes decorrentes da legislação em vigor, foi iniciada a rotatividade do comando pelos três ramos das Forças Armadas: Marinha, Exército e Força Aérea.

O Contra-Almirante João Dores Aresta está desde aquela data à frente dos destinos do COM.