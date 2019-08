Coligação Confiança aponta falta de colaboração do GR

Marta Freitas, da Coligação Confiança, discursa agora no palco montado no Largo do Município para comemorar o Dia da Cidade.

Grande parte do discurso da deputada municipal dirige-se para o que diz ser a falta de colaboração do Governo Regional com as autarquias, para levar projectos adiante. Entre eles, por exemplo, a não celebração de contratos-programa.

A deputada lembrou que a habitação da cidade é, como têm apontado os vários deputados que já discursaram ao longo desta manhã, um dos problemas da cidade, mas afirmou que a CMF apesar do fraco orçamento da autarquia funchalense em comparação com o GR, a CMF tem apostado em resolver este problema, nomeadamente através do programa Amiatno Zero, entre outros.

Marta Freitas falou ainda sobre a Educação ou o apoio aos medicamentos, como outros projectos que considera de sucesso.