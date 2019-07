Cobertura do polidesportivo da EB1/PE da Camacha integra acção do Governo no próximo ano lectivo

O secretário regional de Educação participou, este sábado (6 de julho), nas comemorações do 50.º aniversário da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Camacha.

Na sequência de um pedido do director João Sena, por forma a “abrigar as crianças do rigor climatérico que se faz sentir ao longo do ano nesta freguesia”, Jorge Carvalho anunciou que “já no próximo ano lectivo” a EB1/PE da Camacha passará a integrar o grupo de escolas da Região que verá concretizada a cobertura do seu polidesportivo.

Uma acção integrada “num conjunto de procedimentos para a cobertura precisamente de vários polidesportivo das nossas escolas da Região”, iniciado já este ano, explicou o governante com a pasta da Educação.

No seu discurso, Jorge Carvalho realçou que “as escolas são mais do que edifícios, são as pessoas”, dirigindo assim um cumprimento a todos aqueles que “tiveram grandes responsabilidades ao longo destes 50 anos” daquela instituição.

“Há 50 anos, infelizmente, a escola não era para todos, era só para alguns. Há 50 atrás, a Região Autónoma da Madeira tinha mais de 50% da sua população analfabeta. Mais de 50% dos cidadãos da Madeira não sabiam, ler nem escrever. Felizmente ultrapassámos esse grande ‘handicap’ social. A Autonomia permitiu-nos ter escolas em todas as freguesias e todos os concelhos e, hoje, temos uma escola para todos. Temos uma escola inclusiva, que procura dar resposta a todos, e é nisso que nós acreditamos e continuamos a trabalhar. É para isso que nós equipamos a escola, particularmente com recursos humanos tão competentes que possam realmente concretizar esse grande objectivo que é capacitar as nossas crianças e jovens”, vincou, dirigindo ainda uma palavra de agradecimento aos encarregados de educação.