Cobertura do Estádio do Carmo, modernização e requalificação da EB23 do Estreito e 1ª fase do pavilhão do local arrancam em breve

Três relevantes obras financiadas pelo Governo Regional estão previstas arrancar em breve no Município de Câmara de Lobos. Em causa a reposição da cobertura do Estádio do Carmo, as obras de “modernização e requalificação” da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos e o início da 1ª fase de construção do pavilhão gimnodesportivo do Estreito de Câmara de Lobos, infraestrutura a ser concretizada em duas fases.

Garantia dada esta manhã pelo Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, durante a visita à obra de repavimentação da Estrada Padre António Silvino de Andrade, na Quinta Grande, um dos principais acessos ao concorrido miradouro do Cabo Girão.

Acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, Pedro Fino deu os parabéns ao autarca “pela execução da importante obra” que vem “garantir segurança e conforto” aos inúmeros utentes daquela via, que é um dos principais acessos a um dos pontos turísticos mais visitados na Região.

Pedro Fino fez saber que “o Governo Regional apoiou a construção desta obra no valor de aproximadamente 400 mil euros”.

Já Pedro Coelho destacou a “repavimentação integral” dos cerca de 2,3 quilómetros de extensão daquela estrada, intervenção “financiada ao abrigo da Lei de Meios” que vem “melhorar as condições de acesso, não só aos residentes mas também aos turistas”.