A autarquia revela que o Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou, em 2019, um total de 15 grandes acções de limpeza nos bairros sociais do concelho, que permitiram recolher 19 toneladas de resíduos.

A vice-presidente da CMF, Idalina Perestrelo, que tem a seu cargo o pelouro do Ambiente e Espaços Verdes, enaltece a a importância e a regularidade destas megaoperações (que foram realizadas, em média, mais de uma vez por mês) e anunicou que, em 2020, a autarquia vai aumentar o número de campanhas para um total de 22. Ou seja, “na prática haverá uma campanha de limpeza num bairro social de 15 em 15 dias”, frisa.

“Este é um objectivo ambicioso”, refere a autarca, “pois é preciso conjugar estas acções com os restantes trabalhos de limpeza urbana no Município, mas entendemos que é uma aposta necessária, com vista à limpeza e à melhoria da imagem e higiene urbana dos nossos bairros, zelando, acima de tudo, pela qualidade de vida dos nossos utentes, o que é sempre o objectivo primordial, mas também pela imagem da cidade”, vincou.

No ano de 2019, as campanhas de limpeza da Autarquia passaram por 12 bairros sociais do concelho (várias vezes com mais do que um bairro por dia), nomeadamente no Bairro da Nazaré, Bairro da Ribeira Grande, Bairro da Quinta Josefina, Bairro do Hospital, Bairro da Quinta Falcão, Bairro dos Viveiros, Bairro das Romeiras, Bairro de Santo Amaro, Bairro do Canto do Muro, Bairro da Ajuda, Bairro do Galeão e no Bairro do Pico dos Barcelos.

Em cada uma destas acções de reforço da operação municipal de limpeza, dedicadas especificamente aos bairros sociais, foram destacados para o terreno, em média, 25 trabalhadores do referido Departamento, apoiados por viaturas ligeiras de caixa aberta e vários equipamentos, tais como sopradores e roçadeiras.

A realização destas campanhas complementa todo o restante trabalho semanal da Câmara Municipal, tendo por objectivo levar a cabo trabalhos de limpeza mais exaustivos do que os habituais e, em simultâneo, a recolha extra de resíduos depositados nos contentores ou compactadores, a lavagem e desinfecção de contentores, a recolha de monstros, a desratização e, ainda, a varredura e monda dos arruamentos públicos.