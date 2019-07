CMF realiza intervenções na rede de abastecimento de água em São Roque e Santo António

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, terça-feira, dia 9 de Julho, será necessário intervir na rede de abastecimento de água na Rua do Cano, na freguesia de São Roque, entre as 9 e as 13 horas, afectando o abastecimento de água no referido arruamento e na Rua Mestre Sidónio.

Irá decorrer, igualmente, amanhã outra intervenção na rede de abastecimento de água no Caminho do Lombo Jamboeiro, freguesias de Santo António/São Roque, também entre as 9 e as 13 horas, afectando o abastecimento de água no referido arruamento e no Caminho do Corgo.

“A autarquia agradece a compreensão de todos”.