CMF realiza intervenção na rede de água no Largo do Miranda, em Santa Maria Maior

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que, na próxima sexta-feira, dia 5 de Julho, está prevista uma intervenção na rede de água na zona do Largo do Miranda, em Santa Maria Maior, entre as 09 e as 17 horas, afectando o abastecimento de água no Caminho do Meio, Caminho das Voltas, Caminho do Clube e da Choupana e Caminho do Curral dos Romeiros.

“Faremos o possível para minimizar os inconvenientes desta intervenção inadiável. A autarquia agradece a compreensão de todos”, refere.