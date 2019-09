A Câmara Municipal do Funchal informa, através de uma nota de imprensa, que amanhã, quarta-feira, dia 18 de Setembro, irá decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água na Rua do Surdo, entre as 15 e as 17 horas, afectando o abastecimento na referida rua e ainda na Rua da Carreira, entre a Rua da Mouraria e a Travessa do Freitas.

“A autarquia agradece a compreensão de todos”, afirma.