A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que esta quinta-feira, dia 11 de Julho, terá lugar uma intervenção na rede de abastecimento de água na Rua da Casa Branca, em São Martinho, entre as 9 e as 12 horas, afectando o abastecimento de água no referido arruamento.

“A autarquia agradece a compreensão de todos”, diz através de uma nota de imprensa.