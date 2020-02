CMF prossegue pavimentação da Estrada do Curral dos Romeiros

A Câmara Municipal do Funchal deu início, esta sexta-feira, dia 7 de Fevereiro, aos trabalhos de intervenção na pavimentação da Estrada do Curral dos Romeiros, na freguesia do Monte, que irá abranger cerca de 600 metros, no percurso compreendido entre o Hotel Choupana Hills e o aglomerado populacional do Curral dos Romeiros.

O Vereador que tutela o pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, sublinha que “esta intervenção é a continuação dos trabalhos que já tínhamos iniciado em finais do ano passado, onde numa primeira fase, procedemos à pavimentação do troço entre o Largo do Miranda e as proximidades do estaleiro da Somague, sendo que agora, iremos estender os trabalhos à área que ainda não tinha sido alvo de intervenção na zona do Hotel Choupana Hills, cumprindo assim também um desejo manifestado pelos moradores”.

Rúben Abreu referiu que este investimento da Câmara Municipal do Funchal, “irá trazer mais segurança e conforto à população, e a todos o que utilizam esta rede viária. Será mais uma etapa concluída no trabalho de requalificação global que temos vindo a desenvolver na Autarquia, com vista à beneficiação dos vários arruamentos do Município, e com a certeza que no final, vamos poder oferecer uma melhor qualidade de vida a todos os funchalenses”.

A obra na Estrada do Curral dos Romeiros, irá assim limitar a circulação rodoviária no troço entre o estaleiro da Somague e zona do Hotel Choupana Hills, que será feita nos dois sentidos, de forma alternada, até ao próximo dia 11 de fevereiro, terça-feira. Devido ao estreitamento da via, a Autarquia solicitou à empresa Horários do Funchal, que durante o período de trabalhos, os habituais autocarros de transporte público de passageiros, fossem substituídos por viaturas de menores dimensões, a fim de evitar outros possíveis constrangimentos na circulação.

A Câmara Municipal do Funchal solicita a todos os condutores a melhor compreensão e a habitual colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local.