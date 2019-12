CMF promove Missa do Parto na Sé

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dinamizou esta manhã, através do Centro Comunitário do Funchal, tal como é tradição, uma Missa do Parto na Sé do Funchal, dedicada a todos os funcionários e utentes dos Serviços do Município. A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social, esteve presente no momento de convívio e confraternização, num dos hábitos natalícios mais marcantes para todos os madeirenses.

Madalena Nunes enalteceu a tradição que tem o intuito de “reunir todos os serviços da Câmara Municipal do Funchal, desde os colaboradores, utentes e a população em geral em torno da grande Festa de Natal”.

“A autarquia associa-se a esta grande celebração de todos os valores que esta quadra festiva transmite”, disse.

A Missa do Parto da autarquia foi solenizada pelo Coro da Universidade Sénior do Funchal.