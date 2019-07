CMF investe 41 mil euros em obras de reparação nos complexos habitacionais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu início, este mês, a um leque de intervenções em diversos complexos habitacionais tutelados pela autarquia e geridos pela SocioHabitaFunchal. Os trabalhos de reparação incidem em fogos situados na Quinta Josefina, Romeiras, Viveiros e no empreendimento municipal recuperado na Rua de Santa Maria, num investimento que ascende a cerca de 41 mil euros e que estará concluído no final do mês.

A vereadora Madalena Nunes, que tutela o pelouro da Habitação no Funchal, considera que “é determinante manter esta postura de proximidade para com os nossos utentes, fundamentalmente em matérias de habitação social, não só na concessão criteriosa de nova habitação, mas também na manutenção e conservação das condições dos espaços já atribuídos”.

“Esta é um compromisso social que continuaremos a honrar diariamente com os funchalenses”, referiu.

Entre os trabalhos a decorrer está a correcção de avarias nos sistemas de drenagem de esgotos, nas redes de água e electricidade, a remoção e reposição de tetos falsos e pavimentos, bem como substituição de cozinhas e zonas sanitárias. Madalena Nunes sublinha que “as intervenções visam corrigir situações recorrentes do dia-a-dia, salvaguardar a sustentabilidade dos complexos e garantir qualidade de vida e dignidade a quem vive nestes espaços”.