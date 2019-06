CMF e ACIF anunciaram vencedores da 7.ª edição do Concurso de Vitrinismo

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, apresentou, esta manhã, os vencedores da 7ª edição do Concurso de Vitrinismo ‘Cidade das Flores’, dedicado uma vez mais à Festa da Flor, e dinamizado em parceria com a ACIF, representada, na ocasião, pelo respectivo Presidente, Jorge Veiga França. Nesta edição concorreram 25 lojas comercias.

Miguel Silva Gouveia começou por congratular todos os envolvidos no concurso, colaboradores e participantes, com um reconhecimento especial à ACIF e ao Departamento de Economia e Cultura da CMF, destacando “o gosto com que verificamos o crescente interesse dos lojista em participar nesta iniciativa, pois o vitrinismo é a imagem daquilo que se vende, uma imagem que é perene e que em muitos casos representa a cidade do Funchal”.

O autarca concluiu sublinhando que “hoje, quando falamos em imagem, invocamos automaticamente as redes sociais e a fotografia, mas o vitrinismo não é indiferente nem menor, pelo contrário, implica arte e criatividade na sua concepção, presenteando quem circula na cidade do Funchal com peças únicas. É exactamente esse o nosso objectivo, valorizar, dinamizar e promover o comércio em toda a área urbana do Funchal, estimulando a interacção dos estabelecimentos com os seus potenciais visitantes.”

Os grandes vencedores da 7ª edição foram a Vista Alegre (1º), Peeper for Her (2º), Catita Kids (3º), Giggle (4º) e Loja Gonzalez (5º), que receberam prémios monetários de diversa ordem. A iniciativa, cuja edição inaugural decorreu no Natal de 2016, pretende contribuir para a dinamização do comércio local, concretizando uma medida prevista no Programa de Revitalização de Comércio do Funchal, que, ao longo dos últimos anos, tem tido um papel preponderante na regeneração da economia da cidade. A avaliação foi efectuada em parte por um júri (60%), que teve como critérios principais o impacto visual das criações, a criatividade e a utilização de material natural/reciclável, bem como pelo público em geral (40%), através de uma votação na página de facebook da Câmara Municipal do Funchal.