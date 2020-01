A Câmara Municipal do Funchal adjudicou, esta semana, a empreitada de reabilitação do antigo Matadouro do Funchal, que passará a ser um complexo de criatividade, empreendorismo e inovação social. A obra foi adjudicada por 3,9 milhões de euros + IVA e a recuperação do edifício compreende três grandes áreas: uma incubadora de microempresas de indústrias criativas, um espaço de performance artística e exposições e, finalmente, ateliers e oficinas de restauro e design de equipamentos.

O próximo passo é a desocupação do edifício que, desde 2013, serviu de espaço para a Oficina Solidária da Câmara Municipal do Funchal, um projecto orgânico da SociohabitaFunchal, criado para ajudar pessoas que recebiam uma habitação social, sem meios de assegurar o recheio das suas novas casas.

A equipa de trabalho da Oficina Solidária da CMF tem, assim, vindo a ocupar o Matadouro desde então, restaurando quer o mobiliário doado, quer outras peças que eram deitadas fora e que passaram a ser recuperadas pelo Departamento de Ambiente.

Desde então, já foram ajudadas centenas de famílias dos bairros sociais camarários, num trabalho que prosseguirá agora num espaço na Baixa da cidade, cedido gentilmente para o efeito pelo empresário Francisco Costa, a quem o Município reconhece e agradece.

No sentido agora de retirar do espaço as peças de mobiliário ainda existentes, a Autarquia decidiu, a partir da próxima semana, abrir as portas à comunidade, pelo que serão doados a instituições particulares de solidariedade social (IPSS) todos os bens móveis que se encontram depositados no edifício do Matadouro.

Para o efeito, entre os dias 3 e 14 de Fevereiro, será permitido o acesso ao edifício a representantes de todas as IPSS da Região, com o fim de seleccionar bens com os quais estas pretendam ficar.

As visitas decorrerão das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 17 horas, sendo que os representantes das associações devem sempre fazer apresentar-se de um documento de identificação que comprove que pertencem à mesma, como o cartão de contribuinte da associação.

O transporte dos bens móveis escolhidos será posteriormente da responsabilidade das próprias IPSS.