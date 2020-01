CMF conta com 24 novos canalizadores

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, deu, esta manhã, as boas-vindas aos novos colaboradores da autarquia, num total de 24 canalizadores e dois técnicos de recursos humanos que, a partir de hoje, integram os quadros do município.

Miguel Silva Gouveia lembrou “os investimentos que temos vindo a fazer nos recursos humanos da autarquia, as contratações transversais quer para postos operacionais, quer para técnicos superiores, as progressões nas carreiras, e as integrações dos precários são uma aposta com vista à prestação de um serviço de excelência aos nossos munícipes”.

“Nas Águas do Funchal, neste caso com especial destaque, o Município tem vindo a fazer um esforço financeiro de modo a renovar e inovar este sector, uma aposta quer em infraestruturas, em recursos humanos e em medidas que promovem a gestão inteligente e sustentável das águas”, destacou o presidente.

A Câmara Municipal do Funchal tem ainda a decorrer concursos para a contratação de 24 jardineiros, 20 assistentes administrativos, 16 pedreiros, 7 pintores, 6 engenheiros civis, 5 técnicos de educação física e desporto, 5 geógrafos, 4 serralheiros, 4 calceteiros, 4 carpinteiros 4 arquitectos, 3 psicólogos, 2 motoristas de transportes colectivos, 2 técnicos de higiene e segurança, 2 técnicos de protecção civil, 2 engenheiros florestais, 2 engenheiros mecânicos.