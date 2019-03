CMF assinala Dia da Mulher com vasto programa de actividades

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala esta sexta-feira, DIA 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher, com um abrangente programa de sensibilização e debate, concebido em colaboração com o Conselho Municipal para a Igualdade.

O programa começa logo pelas 9h30, com a realização da ‘Caminhada pela Mulher’, aberta a toda a população, a partir do Jardim Almirante Reis e em direcção à Praça do Município, a qual culminará numa Aula de Ginástica organizada pelos Ginásios Municipais e pelo Centro Comunitário do Funchal.

Pelas 10h30, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, irá marcar presença na Praça do Município, acompanhado pela conselheira municipal para a Igualdade, Guida Vieira, para uma intervenção oficial no âmbito desta data.

As actividades dinamizadas pelo Conselho Municipal para a Igualdade prosseguem pelas 11 horas, com a performance ‘O papel da Mulher e a divisão de tarefas’, da Associação OLHO-TE, a realizar-se no átrio dos Paços do Concelho, seguindo-se, pelas 11h30, a projecção de um vídeo produzido pela Rede Ex-Aequo, no mesmo local.

Ao início da tarde, pelas 15 horas, a vereadora Madalena Nunes e a conselheira municipal para a Igualdade, Guida Vieira, participam num debate promovido pela Junta de Freguesia de São Martinho, no respectivo Centro Cívico, ao passo que o programa a envolver a Câmara Municipal do Funchal para este dia prossegue pelas 18h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com uma conferência-debate promovida pelo Movimento Democrático das Mulheres, com o apoio do município.

João Areosa, doutorado em Sociologia do Trabalho, será o orador convidado para dinamizar o tema ‘Mulher no Trabalho – Desigualdade, Discriminação, Feminização’. A conferência irá abordar as razões que ainda fundamentam, em pleno séc. XXI, as lutas de homens e mulheres pela igualdade de direitos, com vista a que o género deixe de constituir uma questão de discriminação, nomeadamente no acesso ao trabalho e na igual remuneração para trabalho igual.

O programa encerra na Zona Velha do Funchal, pelas 21 horas, com a realização do concerto ‘Vânia Fernandes & Convidados’, na Capela da Boa Viagem, um evento que faz parte do calendário anual da Capela mas que será, neste caso, um espectáculo dedicado ao Dia da Mulher.

“A autarquia apela à participação de toda a comunidade neste vasto leque de acções que visam assinalar este marco histórico, em memória da luta pela igualdade de direitos entre géneros, num momento em que a violência contra as mulheres é infelizmente um tema na ordem do dia em todo o país”, sublinha uma nota da CMF.