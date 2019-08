Cluster das Tecnologias poderá marcar presença na próxima edição da Web Summit

A Mesa da Secção das Tecnologias da ACIF-CCIM, recentemente eleita para o triénio 2019 – 2002, tomou posse, ontem (31 de Julho), na presença do presidente da direcção que aproveitou o momento para ressalvar a importância deste momento e do papel das novas tecnologias em pleno século XXI, bem como para felicitar todos os membros.

Na ocasião, Lino Nóbrega referiu a importância deste novo desafio e destacou o papel que a ACIF-CCIM e a Mesa das Tecnologias, em particular, assumem na “divulgação do que é feito a nível regional neste sector”. “Infelizmente”, segundo o mesmo, “ainda existe algum desconhecimento do trabalho que é desenvolvido pelas empresas regionais, muitas vezes mais reconhecidas a nível externo”.

Lino Nóbrega abordou ainda a importância do associativismo, assumindo o compromisso de trazer mais empresas e mais associados e salientando a importância das empresas deste sector aderirem do recentemente criado Cluster das Tecnologias, esteve presente na última edição da Expomadeira.

Ainda a este propósito, adiantou que existe um interesse da Região em que o Cluster das Tecnologias marque presença na próxima edição da web summit.

Luís Sousa, também membro desta mesa, referiu a “problemática da formação e da escassez de recursos humanos qualificados na Região”, assumindo que esta também será uma preocupação da mesa neste mandato.