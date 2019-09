Cinco números que marcam esta segunda-feira

32 – Bebés

Nos primeiros seis meses de 2019, nasceram menos 32 bebés na Madeira do que no mesmo período do ano passado.

1.404 – Mortes

O primeiro semestre deste ano registou menos 100 mortes, em toda a Região, do que em 2018.

150 – Óculos

O programa ‘Mais Visão’ atribui 150 euros a cada idoso para a compra de óculos.

1,473€ - Combustíveis

O preço dos combustíveis voltou a baixar. A gasolina 95 passa custar 1,473 euros por litro.

350 – Casamentos

Na primeira metade de 2019 registaram-se 350 casamentos na Região, menos 24 do que no ano passado.